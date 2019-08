Badeverbot für "Kieswäsch" in Kulmbach - Zu viele Blaualgen

Vorbei ist es mit dem Badespaß in der Kulmbacher "Kieswäsch". Weil sich Blaualgen zu sehr ausgebreitet haben, hat die Stadt ein Badeverbot verhängt. Dazu geraten hatte das Gesundheitsamt.

Blaualgen verursachen Übelkeit und Durchfall

Blaualgen sind Bakterien, die Stoffe entwickeln können, welche bei Hautkontakt Übelkeit, Durchfall, Ausschläge oder Bindehautentzündungen hervorrufen können. Sie hätten sich wegen des heißen und trockenen Frühsommers im warmen Wasser stark vermehren können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das Gesundheitsamt hat den Algenbefall nach einer Wasserprobe festgestellt.

Weitere Wasserkontrollen durch das Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt und die Stadt Kulmbach kämpfen bereits seit Jahren gegen die Blaualgen im Naherholungsgebiet Mainaue. Regelmäßig kontrollieren Fachleute das Wasser. Das Wachstum der Algen konnte bisher durch Reinigungs- und Beseitigungsaktionen eingedämmt werden. Nun ist ein Badeverbot unumgänglich geworden.

Badeverbot gilt bis auf Weiteres

Die Stadt weist darauf hin, dass sie das Verbot bei einer Verbesserung der Lage sofort aufheben wird. Auch andere Seen in Franken sind wegen Blaualgenbefalls derzeit gesperrt. Dazu zählen beispielsweise das Waldbad Selb (Lkr. Wunsiedel) oder der Naturbadesee in Frensdorf (Lkr. Bamberg).