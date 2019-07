Badeverbot für den Dechsendorfer Weiher wegen Blaualgen

Die Stadt Erlangen spricht von einer schlagartigen Verschlechterung der Situation seit Donnerstag. Vor allem an der Südseite des Badeweihers seien Blaualgen gefunden worden. Deshalb hat die Stadt Erlangen in Rücksprache mit dem Staatlichen Gesundheitsamt den See vorübergehend fürs Baden gesperrt.

Tägliche Kontrolle

Vor Ort wurden entsprechende Informationstafeln angebracht. Die Stadt Erlangen beobachtet und kontrolliert die Situation täglich. Am Dechsendorfer Weiher gibt es in den Sommermonaten regelmäßig Probleme mit Blaualgen.

Erbrechen, Durchfall, Vergiftungen

Wenn Badende Wasser verschlucken, können die Blaualgen zu Erbrechen, Durchfall und Vergiftungen führen. Außerdem können bei Hautkontakt Reizungen und allergische Reaktionen entstehen. .

Der Dechsendorfer Weiher liegt im Nordwesten der Stadt Erlangen und ist vor allem im Sommer ein beliebtes Naherholungsgebiet.