Badeverbot am Kranzberger See ist aufgehoben

Das Baden im Kranzberger See ist wieder möglich. Das Ergebnis der Kontrollprobe, die am vergangenen Mittwoch genommen und an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zur Untersuchung geschickt wurde, liegt mittlerweile vor. Laut Landratsamt Freising liegen die Einzelmesswerte für die Indikatoren einer fäkalen Verunreinigung des Wassers (intestinale Enterokokken und Escherichia coli) jetzt im akzeptablen Bereich. Daher hat das Gesundheitsamt Freising das Badeverbot am Kranzberger See aufgehoben.