24.07.2019, 06:20 Uhr

Badeunfall: Nach 20 Minuten im Wasser erfolgreich wiederbelebt

Am frühen Dienstagabend sind die Einsatzkräfte an den Großen Brombachsee gerufen worden: Eine Person wurde im Wasser bei Enderndorf am See im Landkreis Roth vermisst.