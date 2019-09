Nach Badeunfall in Thierhaupten: Bub stirbt im Krankenhaus

Der Junge, der Ende August beim Baden in einem Baggersee in Thierhaupten im Landkreis Augsburg fast ertrunken wäre, ist gestorben. Wie die Polizei jetzt mitteilte, starb der Zehnjährige bereits am vergangenen Freitag in einer Augsburger Kinderklinik.

Bub konnte nicht schwimmen

Der Bub war an einem Freitagnachmittag Ende August mit Freunden am See. Die Kinder hielten sich auf einer Badeplattform auf und sprangen von dort ins Wasser. Dabei trieb die Plattform vom Ufer weg ins tiefere Wasser. Als die Jungen zurückschwimmen wollten, ging der Zehnjährige plötzlich unter – er war Nichtschwimmer. Ein erwachsener Badegast zog den Schüler aus dem Wasser.

Minutenlang unter Wasser

Laut Polizei befand sich der Junge fünf bis zehn Minuten unter Wasser, konnte aber von den herbeigerufenen Einsatzkräften trotzdem erfolgreich reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in die Kinderklinik nach Augsburg. Dort ist er eine Woche nach dem Unfall gestorben.