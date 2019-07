vor 40 Minuten

Badeunfall in Stein: Zwei Menschen treiben leblos im Becken

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag in einem Freizeitbad in Stein: Zwei Menschen, wohl ein Vater und dessen kleiner Sohn, sind leblos in einem Becken aufgefunden worden, konnten aber erfolgreich wiederbelebt werden.