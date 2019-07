Badeunfall in Stein: Gaffer behinderten Rettungskräfte

Gaffer haben anscheinend einen Rettungseinsatz am Sonntag in einem Bad in Stein im Landkreis Fürth massiv erschwert. Dort trieben ein Mann und sein zwei Jahre alter Sohn leblos im Wasser. Die beiden wurden sofort aus dem Wasser gezogen, Badegäste leisteten Erste Hilfe.

Gaffer bildeten Kreis um Verunglückte

Wenige Minuten nach dem Notruf trafen die Rettungskräfte im Freizeitbad ein. Wie die Feuerwehr Stein auf ihrer Facebook-Seite schreibt, seien ihre Einsatzkräfte beim Kampf um das Leben der beiden von Umstehenden aus purer Neugier behindert worden. Demnach hätten sich Badegäste in einem Kreis um die Verunglückten gestellt. Die Retter mussten sich wiederholt ihren Weg durch die Gaffer bahnen.