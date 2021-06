Badeunfall in Nürnberg: Zehnjährige vor dem Ertrinken gerettet

Ein zehnjähriges Mädchen hat am Freitagnachmittag zunächst im seichten Gewässer im Wöhrder See gebadet und gespielt. Dann aber geriet das Kind in den tieferen Bereich der Bucht. Dort ging die Nichtschwimmerin unter.

Polizist rettet Mädchen vor dem Ertrinken

Laut Polizei hätten mehrere Erwachsene versucht, nach dem untergegangenen Mädchen zu tauchen, jedoch ohne Erfolg. Schließlich gelang es einem Polizisten, das Kind, das zu ertrinken drohte, aus dem Wasser zu ziehen.

Mehrere Zeugen leiteten am Ufer umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Die Zehnjährige kam ins Krankenhaus. Der Polizei zufolge war sie am Freitagabend bei Bewusstsein. Zum derzeitigen Zustand des Kindes konnte ein Sprecher am Samstag keine weiteren Angaben machen.