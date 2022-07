Badeunfall am Main: 8-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Laut Polizeibericht konnte der Junge durch die tatkräftige Hilfe mehrerer Passanten schnell im Wasser gefunden und an Land gebracht werden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

18-Jähirge zog Junge aus dem Wasser

Nach derzeitigem Kenntnistand der Polizei befand sich die Mutter am Sonntagabend mit ihrem 8-jährigen Sohn in der Main-Badebucht "Alte Fähr". Gegen 18.30 Uhr konnte sie den Jungen plötzlich nicht mehr sehen, heißt es. Sie begann daraufhin lautstark nach ihm zu suchen und wurde hierbei umgehend von mehreren Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind, unterstützt. Eine 18-Jährige entdeckte den Jungen schließlich unter der Wasseroberfläche und brachte ihn an Land, so die Polizei.

Junge musste mit Hubschrauber in Klinik geflogen werden

Die Zeugen begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem 8-Jährigen und setzten diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und eines Notarztes fort. Der Junge wurde nach der Erstbehandlung mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kripo Würzburg aufgenommen. Es gibt keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Zeugen gesucht

Zeugen, die gesehen haben, wie der Junge ins Wasser gegangen ist oder andere Hinweise zu dem Badeunfall geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Würzburg unter 0931/457-1733 zu melden.