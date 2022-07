Badeunfall bei Aindling: Suche läuft weiter

Badegäste hatten am Freitagnachmittag an einem Badesee bei Aindling im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg beobachtet, wie ein 70-jähriger Schwimmer ins Wasser ging - und nicht mehr auftauchte. Sie alarmieren die in der Nähe stationierte Wasserwacht, die sich sofort auf die Suche nach dem Mann machte. Die Polizei unterstützte die Rettungskräfte bei der Suchaktion, kreiste etwa mit dem Hubschrauber über dem See.

Trotz Großeinsatz: Ertrunkener bisher nicht gefunden

Obwohl auch mehrere Boote, eine Drohne und Taucher den Badesee stundenlang absuchten, wurde der 70-Jährige bisher nicht gefunden. Ein möglicher Grund: Das Wasser dort ist sehr schlammig, wie die Polizeieinsatzzentrale bestätigte. Am Freitag mussten die Einsatzkräfte ihre Suche nach dem Mann mit Einbruch der Dunkelheit abbrechen, laut Polizei soll die Suche am Samstag fortgesetzt werden.