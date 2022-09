Badeunfall: 78-Jähriger stirbt im Tegernsee

Großeinsatz für die Rettungskräfte am Tegernsee: Am Montag gegen 15.45 Uhr war der 78-Jährige zusammen mit seiner Begleiterin in der Egerner Bucht zum Schwimmen gegangen. Die 70-Jährige hatte den Mann allerdings nach dem Bad aus den Augen verloren und die Rettungskräfte alarmiert.

Taucher aus München eingeflogen

Umgehend begann ein groß angelegter Rettungseinsatz, an dem mehreren Wasserwachten aus der Umgebung und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Ferner wurden aus München Taucher der dortigen Berufsfeuerwehr eingeflogen.

Schließlich wurde der Vermisste in Ufernähe gesichtet und leblos aus dem Wasser gezogen. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Laut Polizei hatte der 78-Jährige seinen Wohnsitz in Berlin. Die genauen Todesumstände klärt nun die Kriminalpolizei Miesbach gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft München II. Nach ersten Erkenntnissen liegen laut der Polizei keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.