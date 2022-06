Zwei Menschen verunglücken im Friedberger Baggersee

Es war eine dramatische Rettungsaktion, leider ohne glücklichen Ausgang: Am Sonntagmorgen war um kurz nach neun Uhr eine eine 80-Jährige im Friedberger Baggersee mit einer Schwimmboje beim Schwimmen. Ihr Ehemann blieb an Land und beobachtete laut Polizeiangaben plötzlich, wie seine Frau unterzugehen drohte.

Den Schilderungen zufolge hatte sie noch versucht, sich mit der Schwimmhilfe über Wasser zu halten. Der Ehemann und weitere Badegäste sprangen daraufhin in den See und konnten die Frau ans Ufer bringen. Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb sie jedoch kurz darauf im Krankenhaus.

18-Jähriger geht am Nordufer unter

Doch das war nicht der einzige Badeunfall, der sich am Wochenende am Friedberger Baggersee ereignete: Ein körperlich und geistig behinderter 18-Jähriger geriet in der Nähe des Nordufers beim Schwimmen in Gefahr und konnte sich nicht mehr über Wasser halten. Ein zwölfjähriges Mädchen bemerkte das und holte ihren Vater zu Hilfe, der den Jugendlichen ans Ufer ziehen konnte.

Der 18-Jährige war mit seiner Mutter beim Baden gewesen und wurde nach Erste-Hilfe-Maßnahmen ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Seither liegt er im Koma. Die genauen Umstände des Badeunfalls werden laut Polizei derzeit ermittelt.

