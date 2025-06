Tod im See – Warum ertrinken so viele Menschen?

Zwei Tote im Starnberger See und in Niederbayern wird noch ein junger Mann vermisst. In den letzten Tagen häuften sich die Badeunfälle in Bayern. Auch 2024 gab es mehr Badetote als im vergangenen Jahr. Warum ertrinken immer mehr Menschen in Bayern?

Wir reden mit unserem Korrespondenten Andreas Wenleder über das Unglück am niederbayerischen Mauerner See und mit Thomas Huber, dem Vorsitzenden der Wasserwacht Bayern. Was kann jeder Einzelne tun? Und gibt es auch politische Maßnahmen, die helfen würden? Den Livestream finden Sie oben eingebettet über diesem Artikel.