Gericht: "Badetörtchen" sind keine Gefahr für Kinder

Im jahrelangem juristischen Streit um "Badetörtchen" hat sich ein Kosmetikunternehmen nun durchgesetzt und kann diese Produkte somit auch weiter vertreiben. Das hatte der Verband Sozialer Wettbewerb verhindern wollen. Dessen Klage wurde aber am Oberlandesgericht (OLG) München abgewiesen.

Gutachten gibt den Ausschlag

Ausschlaggebend war am Ende ein Gutachten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Demnach könnten zum Beispiel Kinder den Badezusatz in Form von Pralinen zwar schon mit einem "süßen Gebäckstück" verwechseln, wenn sie es aber lutschen oder vielleicht sogar ein Stück davon schlucken würden, dann würde das keine erhebliche Gesundheitsgefahr bedeuten, so die Sachverständigen.

"Aufschäumversuch" der Sachverständigen

Sie hatten dafür zum Beispiel einen "Aufschäumversuch" durchgeführt und festgestellt, dass sich mangels Tensiden in den "Badetörtchen" fast kein Schaum bildete. Auch das sprudelnde Backsoda – eine der Zutaten in dem Badezusatz - habe daran nichts geändert.

Das Kosmetikunternehmen hatte auch stets betont, dass die "Törtchen" hart wie Seife seien und deutlich nach Parfum riechen würden. Am Landgericht München hatte sich diese Sicht noch nicht durchsetzen können, in der nächsten Instanz nun aber schon.

Kläger war der Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Mitglieder im Verband Sozialer Wettbewerb e.V. sind laut Homepage verschiedene Innungen, 18 Wirtschaftsverbände und 350 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.