Bademeister in Corona-Zeiten: "Wie ein Verkehrspolizist"

Da zu sein, damit den Badegästen im Schwimmbad nichts zustößt, das ist seit 32 Jahren die Aufgabe von Fred Stautner als Bademeister im Freibad von Grafing bei München. In Corona-Zeiten ist allerdings plötzlich alles anders. Überall im Bad sind Schilder aufgehängt, die die Badegäste an die Corona-Schutzvorschriften erinnern. Stautner und seine Kollegen müssen wie Polizisten dafür sorgen, dass sich alle Schwimmerinnen und Schwimmer daran halten.

Nur 100 von 450 Personen dürfen gleichzeitig im Wasser sein

Die 450 Gäste, die im Bad erlaubt sind, sorgen für mehr Aufregung für Stautner als die üblichen 3.000, die sonst an Schönwettertagen täglich gekommen sind. Das Hygienekonzept sieht unter anderem Folgendes vor:

"Von den 450 erlaubten Badegästen dürfen sich nur 100 gleichzeitig im Wasser aufhalten, im großen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sind jeweils nur 40 Personen zugelassen, im Plantschbecken und im Sprungbecken jeweils 10 Personen."

1,5 Meter gelten auch im Wasser

Also muss Fred Stautner jetzt nicht nur aufpassen, dass es keine Badeunfälle gibt, sondern non-stop zählen: wie viele Menschen sich gerade in welchem Becken befinden. Die zugelassene Höchstzahl darf natürlich nicht überschritten und der Mindestabstand nicht unterschritten werden: 1,5 bis 2 Meter Abstand – das gilt jetzt auch im Wasser! Damit es nicht zu eng wird, gibt es im großen Becken derzeit breite Bahnen, in denen man schwimmen kann wie in einem Kreisverkehr.

Ein einziger Kontrollpunkt

Um an schönen Sommertagen bei viel Betrieb und permanentem Zählen nicht den Überblick zu verlieren, hat Fred Stautner ein langes Seil um die Beckenränder gespannt und alle Zugänge versperrt – bis auf einen. Dort ist nun quasi sein Kontrollpunkt. Sollte der Andrang zum Beispiel an den Wochenenden zu groß werden, gibt es eine klare Regel: Nach 20 Minuten ist Schluss mit dem Badespaß und Schichtwechsel. Die einen müssen raus aus dem Wasser und Platz machen für die nächsten 100.

Nerven behalten trotz Corona-Regeln

Natürlich müssen die Badegäste die neuen Regeln erstens verstehen und sich zweitens daran halten. Fred Stautner ist also ständig am Erklären und Ermahnen. Warum zum Beispiel die Attraktionen derzeit geschlossen sind, wie die große Wasserrutsche oder der Sprungturm? Weil sie sonst die Geländer pausenlos desinfizieren müssten und noch weniger Platz hätten für die Schwimmer.

Trotz aller Einschränkungen: Die meisten Besucher im Freibad von Grafing sind froh, dass es Menschen gibt wie Fred Stautner, der als Bademeister und Betriebsleiter eh schon einen stressigen Job hat und jetzt trotz der Corona-Regeln die Nerven behält an heißen Sommertagen.