Badehose statt Uniform: Die entspannte Seite von G7

Idyllisch liegt der Grubsee mitten im Wald bei Krün, die majestätischen Berge des Karwendels und des Wettersteinmassivs im Hintergrund. Eine Wasserrutsche schlängelt sich den Hang am Ufer hinunter in den See, sehr zum Spaß einiger kreischender Kinder.

Treffpunkt der Gipfel-Protagonisten

Nichts scheint hier an den nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt stattfindenden G7-Gipfel zu erinnern - wäre da nicht das knatternde Geräusch der Hubschrauber, das sich alle paar Minuten in diese Ruhe drängt. Und auch beim Blick auf die Badegäste hier im "Badeparadies Grubsee" merkt man schnell: Es ist kein gewöhnliches Wochenende. Es ist G7-Wochenende. Am Grubsee treffen sich in diesen Tagen Einheimische, Urlauber, Polizisten und sogar der ein oder andere Gipfelgegner zum gemütlichen Planschen im See – um einmal abzuschalten und den Gipfel-Trubel für ein paar Stunden zu vergessen.

Entspannung nach der Nachtschicht

Auch Thomas und Demmy haben es sich am Seeufer gemütlich gemacht. Die beiden Polizisten aus Nürnberg lieben es, sich hier nach einer anstrengenden Schicht kurz zu entspannen. Nach der Nachtschicht geht es erstmal kurz ins Bett und dann an den See. "Wunderschön" sei es hier, meint Demmy. "Es gibt wirklich schlechtere Orte, an denen man nach der Schicht seine Freizeit verbringen kann." Die Stunden am Grubsee sind für ihn und viele seiner Kolleginnen und Kollegen die beste Ablenkung von so mancher Begegnung auf den Demos.

Erst G7-Gipfel, dann Urlaub

Viele Polizisten seien positiv überrascht, wie freundlich die Einheimischen hier zu ihnen sind, sagt Markus Kröll, Bademeister und Kiosk-Betreiber am Grubsee. "Viele sind begeistert, wenn sie herkommen, weil sie aus dem Norden kommen, die kennen sowas wie hier gar nicht", sagt Kröll. Er unterhält sich gerne mit den Gästen, die hier Uniform gegen Badehose eintauschen und sich unters Volk mischen. Einige, die auch vor sieben Jahren beim ersten G7-Gipfel da waren, seien danach sogar zum Urlaub wieder gekommen. Da stört es ihn auch nicht, wenn während des Gipfels insgesamt natürlich deutlich weniger los ist, als es an so einem sonnigen Wochenenden normalerweise der Fall wäre.