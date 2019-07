22.07.2019, 18:51 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Badegäste retten leblosen Mann aus Roither Weiher

Am Montagnachmittag haben Badegäste am Roither Weiher im Kreis Regensburg einem 76-Jährigen das Leben gerettet. Sie zogen den Mann, der schon leblos und bereits mit dem Kopf unter Wasser getrieben war, an Land und beatmeten ihn.