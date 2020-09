Badegäste finden Granate und 13 scharfe Sprengzünder im Chiemsee

Badegäste haben am Mittwoch am Chiemsee bei Seebruck einen explosiven Fund gemacht: 13 Sprengzünder und eine Granate lagen im flachen Wasser. Der Kampfmittelräumdienst brachte die noch explosiven Teile in Sicherheit.

Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg noch explosiv

Der Kampfmittelräumdienst begutachtete den Fund und kam zu dem Schluss, dass es sich um sprengfähige Zünder für Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Da von den Munitionsteilen eine erhebliche Explosionsgefahr ausging, mussten sie noch in der Nacht geborgen werden. Die Wasserschutzpolizei Prien und Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes konnten die Sprengzünder und die Granate aus einer Tiefe von etwa eineinhalb Metern holen.

Munitionsfunde nicht anfassen

Laut Polizei taten die Finder am Badestrand das einzig Richtige, indem sie sofort die Polizei alarmierten. Insbesondere bei niedrigen Wasserständen sei an den Gewässern immer wieder mit Munitionsfunden zu rechnen. Die Wasserschutzpolizei Prien warnt: Verdächtige Gegenständen dürfen auf keinen Fall berührt oder gar selbstständig geborgen werden, da von alter Munition immer Explosionsgefahr ausgeht.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!