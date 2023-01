Warum ein Metzger nach Schließungsplänen doch weitermacht

Christina Rosenberger steht hinter der Wursttheke, gibt Leberkäse, Gelbwurst und frisches Fleisch an die Kundschaft aus. Dabei wäre die Metzgerei Rosenberger eigentlich schon zum Jahresende geschlossen worden - hätte sich das Ehepaar an seine ursprünglichen Pläne, den Laden Ende 2022 zu schließen, gehalten. Eine Entschluss, der viele Gründe hat.

Personalnot und kaum Zeit für die Familie

Seit Corona laufe der Verkauf schlechter, die einzige Verkäuferin sei im Krankenstand und gehe nun bald in Rente, erzählt Alexander Rosenberger. Die Suche nach Personal sei schon seit langem erfolglos. "Meine Frau und ich waren jetzt seit einem halben Jahr alleine im Laden, da leidet natürlich das Privatleben." Von 7 Uhr bis 17 Uhr hatte die Metzgerei zuletzt geöffnet. Und auch vor und nach den Öffnungszeiten müsse man ständig alles vorbereiten. So blieb wenig Zeit für die Familie, vor allem für den achtjährigen Sohn des Paares. Die steigenden Energiekosten hätten schließlich den Ausschlag gegeben.

Zuspruch von der Kundschaft

Der Entschluss, den Traditionsbetrieb aufzugeben, ist den beiden nicht leicht gefallen. Das Ehepaar Rosenberger hatte sogar schon neue Arbeitsverträge für sich auf dem Tisch. Doch drei Wochen vor Ladenschluss warfen die beiden die Pläne über Bord: "Jeder hat gesagt, Mensch, ihr hört auf, das ist so schade!", sagt Alexander Rosenberger. "Da sind mir fast immer die Tränen gekommen." Und auch seine Frau hat an der Theke so viel Zuspruch erlebt, dass sie noch nicht aufgeben wollte.

Geänderte Öffnungszeiten beim Neustart

Doch eine große Veränderung bringt der Neustart mit sich: Die Öffnungszeiten wurden angepasst. Nur noch an drei Tagen in der Woche hat die Metzgerei den ganzen Tag lang auf. Das soll Entlastung bringen und mehr Ruhe ins Familienleben. Unterstützung kam aber auch vom Vermieter der Metzgerei: Damit es die Rosenbergers beim Neustart leichter haben, hat er die Miete vorübergehend etwas reduziert.