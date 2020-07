Bad Windsheim richtet Landesgartenschau 2027 aus

Die Bayerische Landesgartenschau 2027 findet im mittelfränkischen Bad Windsheim statt. Das gab Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) in München bekannt. Überzeugt hätten die Jury bei der Bewerbung die innovativen Ideen der Kurstadt. Denn die geplanten baulichen Veränderungen in Bad Windsheim würden für mehr Attraktivität und Lebensqualität bei Bewohnern und Gästen sorgen, so Glauber.

"Aktiver Stadtpark" für Jugendliche und Familien

Das eingereichte Konzept soll Grünflächen in der ganzen Stadt erweitern und vernetzen. Ein "Aktiver Stadtpark" solle außerdem künftig Freiflächen für Jugendliche und junge Familien bieten. Bad Windsheim wolle zusätzlich neue innerstädtische Verbindungen schaffen. Das Umweltministerium fördert Landesgartenschauen ab 2022 mit bis zu fünf Millionen Euro.

Große Zustimmung der Bevölkerung

Für die Bewerbung zur Landesgartenschau habe es auch eine große Zustimmung von Seiten der Bevölkerung gegeben. Bei einer Bürgerversammlung im Januar hatten Bürgerinnen und Bürger der Stadt viele Ideen eingebracht.

Landesgartenschau 2021 in Ingolstadt

Bisher wurden seit 1980 Regional- und Landesgartenschauen mit insgesamt 71 Millionen Euro unterstützt und somit 500 Hektar dauerhafte Grün- und Erholungsfläche in Bayern geschaffen. In diesem Jahr hätte die Landesgartenschau in Ingolstadt stattgefunden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie auf 2021 verschoben.