Bad Windsheim: Erinnerungen an altes Handwerk

Bis zum 25. Oktober zeigt das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim in einer Themenwoche, wie vielfältig altes Handwerk in der Vergangenheit war. Für Gruppen gibt es eine Betreuung im kleinen Kreis mit entsprechenden Vorführungen.