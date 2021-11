Bad Windsheim: 33-Jährige getötet - Ex-Mann festgenommen

Ein 41-Jähriger soll seine Ex-Frau in einer Wohnung im mittelfränkischen Bad Windsheim getötet haben. Der Mann habe am frühen Nachmittag die Polizei verständigt und mitgeteilt, es sei etwas Schlimmes passiert, so ein Sprecher der Polizei. In der Wohnung fanden die Beamten dann die leblose 33-Jährige. Der Körper der Frau wies Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung auf. Der anwesende Ex-Mann wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Kleinkind in der Wohnung

Auch ein mehrere Monate altes Kleinkind befand sich in der Wohnung. Die Polizei nahm den Säugling in Obhut und brachte ihn bei Verwandten unter.

Zu einem möglichen Motiv machte die Polizei keine Angaben. Kriminalspezialisten und Mordermittler waren am Sonntagabend noch mit der Spurensicherung in der Wohnung beschäftigt.

Aufgeheizte Stimmung vor dem Haus

Vor dem Mehrfamilienhaus hätten sich Verwandte, Bekannte und Schaulustige aufgehalten, so der Polizeisprecher. "Die Stimmung war aufgeheizt und emotional", so der Sprecher. Die Polizei habe einige Menschen zurückgedrängt und anschließend die Straße abgesperrt. Im Zuge dieses Einsatzes sei ein Mann in Gewahrsam genommen worden, da er sich besonders aggressiv verhalten habe.