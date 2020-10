Bad Wiessee: E-Bike-Fahrerin ohne Helm tödlich verunglückt

In Bad Wiessee ist gestern eine 63-jährige Berlinerin tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem E-Bike auf einem Farradweg parallel der Bundesstraße 318 von Bad Wiessee in Richtung Gmund am Tegernsee unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Bad Wiessee stürzte sie auf leicht abschüssiger Strecke.

Kopfplatzwunde und schwere innere Verletzungen

Ein anderer Verkehrsteilnehmer war wohl nicht involviert. Die 63-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Durch den Sturz erlitt sie eine Kopfplatzwunde und schwere innere Verletzungen. Ein Ärzteteam kämpfte noch um ihr Leben, doch die Frau erlag Stunden später ihren Verletzungen. Wie es zu dem Sturz kam, ist derzeit noch unklar.