Bad Wiessee diskutiert über Abschaffung der Mittagsruhe

Schnell mal den Rasen mähen - das ist in Bad Wiessee zwischen 13 und 15 Uhr nicht erlaubt. Das besagt eine Hauslärm-Verordnung, die 2016 neu geregelt wurde und im Herbst in Bad Wiessee wieder auf den Prüfstand kommen soll. Doch gegen diese Regelung formiert sich nun Widerstand. Einige finden sie nicht mehr zeitgemäß.

Mittagsruhe noch zeitgemäß?

Früher hieß sie "Kurruhe", die Zeit zwischen 13 und 15 Uhr. Der Grund: Die Bad Wiesseer Kurgäste hatten nach dem Jodschwefelbad strikt zu ruhen. Doch mittlerweile haben sich die Zeiten geändert - und auch die Kuranwendungen und ihre Taktung von früher gebe es nicht mehr, sagt die Vermieterin, Gemeinderätin und zweite Bürgermeisterin, Birgit Trinkl. Ihre Gäste ruhten mittags nicht, sondern seien auf dem Berg, am See oder beim Radfahren.

Bürgermeister: Gästeklientel hat sich in Bad Wiessee verändert

Die Urlaubsgäste kämen auch erst am Nachmittag von den Ausflügen zurück, berichtet Birgit Trinkl weiter. Sie als Vermieterin sowie alle Hausmeister und Handwerker könnten in der Zwischenzeit von 13 bis 15 Uhr viel erledigen, zum Beispiel den Rasen mähen.

Birgit Trinkl ist deshalb dafür, die Mittagsruhe komplett abzuschaffen. Auch der Bürgermeister von Bad Wiessee, Robert Kühn, hält die Mittagsruhe ebenfalls für nicht mehr zeitgemäß. Das Gästeklientel habe sich geändert. Aber die Diskussion und die Entscheidung müsse der Gemeinderat fällen. Es gebe die Möglichkeit, die Mittagsruhe entweder komplett abzuschaffen oder eventuell zu kürzen.

Ältere Anwohner und Gäste haben es hingegen gern ruhiger

Ältere Vermieter in Bad Wiessee können sich noch gut an die früheren Zeiten erinnern, als man als Kind einfach ruhig zu sein hatte, weil die Hausgäste ruhen mussten. Das sei nicht das Schlechteste gewesen, meint eine andere Vermieterin im Gespräch mit dem BR.

Auch einige ältere Urlaubsgäste sprachen sich in einer kurzen Umfrage für die Mittagsruhe aus. Zwei Stunden Ruhe am Tag sei doch was Schönes, meinte eine Urlauberin. Bürgermeister Robert Kühn vermutet, dass die Diskussion um die Mittagsruhe tatsächlich zwischen den Generationen geführt werden könnte.

Urlauber wollen morgens nicht von Baulärm geweckt werden

Die Bad Wiesseer seien sensibel genug, mittags keinen großen Lärm zu machen, davon ist Bürgermeister Kühn überzeugt. Auch das Tourismusunternehmen "Tegernseer Tal" kennt die Diskussion und hält die Regelung einer Mittagsruhe für verzichtbar. Geschäftsleiter Christian Kausch betont allerdings, dass auf die Nachbarschaft zu jeder Tageszeit gegenseitig geachtet und die Nachtruhe insbesondere bei Baustellen noch strenger eingefordert werde müsse.

Die Baulärmverordnung von Bad Wiessee besagt, dass vor 8 Uhr nicht auf Baustellen gearbeitet werden darf. Das wird auch so bleiben, betont Bürgermeister Robert Kühn. Daran werde nicht gerüttelt. Auch das Tourismusunternehmen weiß, wie sehr die Urlauber das Ausschlafen am Morgen schätzen. Man sollte unbedingt an der Nachtruhe zwischen 19 und 8 Uhr festhalten, so Christian Kausch.

Gemeinderat entscheidet nach Sommerpause über Mittagsruhe

Bei der jüngsten Bürgerversammlung tauchte das Thema plötzlich auf: Ob denn die Gemeinde diese Mittagsruhe zwischen 13 und 15 Uhr nicht langfristig überdenken möge? Nun ist die Diskussion in Bad Wiessee angestoßen, es gibt Gründe dafür und dagegen. Der Gemeinderat wird nach der Sommerpause darüber entscheiden.