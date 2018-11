Bad Tölzer Leonhardifahrt bei Traumwetter und vor Rekordkulisse

Über 400 Pferde sind am Vormittag in Bad Tölz mit ihren Reitern und den Mitfahrern in Tracht vom Kurviertel über die Isarbrücke durch den historischen Ortskern auf den Kalvarienberg gezogen. Die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden fuhren im Frack und mit schwarzem Zylinder auf einem der Wagen mit.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Bei der Leonhardikapelle wurden Pferde, Reiter und die Mitfahrenden gesegnet. Danach versammelten sie sich auf der Wiese hinter der Kapelle zum Gottesdienst. Die Veranstalter hatten ein Sicherheitskonzept umgesetzt, um die Pferdegespanne und die Besucher vor Unfällen zu schützen. Die Polizei war mit über 50 Beamten im Einsatz, ein Sicherheitsdienst achtete drauf, dass die Besucher hinter den Absperrungen blieben.

Die Tölzer Leonhardifahrt ist eine der größten Pferde-Wallfahrten in Deutschland und wird seit 1772 immer am 6. November begangen, wenn dieses Datum nicht auf einen Sonntag fällt. Traditionell ist an diesem Tag schulfrei.