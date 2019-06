Bad Steben lädt zur Zeitreise in die Biedermeier-Epoche

Eine Zeitreise kann man an diesem Wochenende in Bad Steben erleben. Das Biedermeierfest entführt seine Besucher in die Zeit um 1832, als das Königreich Bayern die Heilquellen vor Ort kaufte und das kleine Frankenwald-Örtchen zum Bayerischen Staatsbad erhob. Alle zwei Jahre findet dieses Fest statt, es werden tausende Besucher erwartet.

Flanieren in prächtigen Kostümen

Der prächtige Klenzebau im Kurpark ist die perfekte Kulisse, wenn ab Freitag rund 200 Biedermeier-Freunde aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in der typischen Mode der Biedermeierzeit durch den Kurpark flanieren. Die Damen in Reifrock-Kleidern mit passenden Schirmen und den typischen Schuten-Hüten, die Herren in Frack oder Gehrock und Zylinder.

Auftakt mit Biedermeier-Ball

Zum Auftakt des Biedermeier-Fests gibt es am Freitag Abend einen Ball, am Samstag und Sonntag erklingt dann ab elf Uhr an allen Ecken des Kurparks Musik. Hochrad-Künstler zeigen ihr Können, Handwerker präsentieren ihre Künste. Für Unterhaltung sorgt ein historisches Straßentheater, außerdem können sich die Besucher auch am Volkslieder-Singen beteiligen - schließlich wurden im Biedermeier zahlreiche Gesang-Vereine gegründet.

Auch Sisi und Franz Joseph unter den Gästen

Am Sonntag um elf Uhr startet dann der große Festumzug. Auch Kaiserin Sisi und ihr Gemahl Franz Joseph werden dazu erwartet - gespielt von Mitgliedern der unterfränkischen Biedermeier-Gruppe "Rondo Historica". Der Eintritt zum Biedermeier-Fest im Kurpark Bad Steben ist frei.