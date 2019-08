Bad Staffelsteiner gegen Bau von zwei Logistikhallen

Zeichen gegen Flächenfraß

Laut dem Bund Naturschutz-Kreisvorsitzenden Anton Reinhardt will man ein Zeichen gegen drohenden Flächenfraß setzen und die Sichtachse zwischen Kloster Banz und der Basilika Vierzehnheiligen erhalten. Es gehe dabei um die Tourismus- und Gesundheitsregion am Obermain, den sogenannten Gottesgarten, so Reinhardt weiter. Im Februar hatte eine Mehrheit im Stadtrat den Weg für die Bauvorhaben mit einer Änderung des Flächennutzungsplanes geebnet und damit gegen die Verwaltung gestimmt. Auch Bürgermeister Kohmann hatte gegen eine solche Änderung gestimmt.