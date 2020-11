Bad Staffelstein: Luftgutachten bestätigt Eignung als Heilbad

Ein aktuelles Luftgutachten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat die Eignung Bad Staffelsteins als Heilbad bestätigt. Das hat der Kur und Tourismus Service Bad Staffelstein mitgeteilt.

Luftqualität für den Titel "Heilbad" entscheidend

In Heilbädern und Kurorten muss die Luftqualität alle zehn Jahre neu beurteilt werden, in Bad Staffelstein sei dies in den vergangenen Monaten im Rahmen einer Messreihe geschehen. Laut des amtlichen Gutachtens des DWD seien die lufthygienischen Anforderungen an das Prädikat Heilbad weiterhin erfüllt, heißt es in der Mitteilung. Deshalb befürworte der DWD die Bestätigung des Prädikats für weitere zehn Jahre. Nicht zuletzt, weil auch eine erneute DWD-Klimaanalyse zu einem günstigen Ergebnis gekommen sei.

Bad Staffelstein wartet noch auf offizielle Zustimmung

Damit Bad Staffelstein den Titel auch offiziell weiter tragen kann, muss jedoch erst noch der Deutsche Heilbäderverband sein Okay geben, der für die Verleihung des Prädikats "Heilbad" zuständig ist. Spätestens im kommenden Jahr erwarten die Verantwortlichen der Stadt Bad Staffelstein die Zustimmung.