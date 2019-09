03.09.2019, 11:37 Uhr

Bad Staffelstein: Asbestfund in der Staatlichen Realschule

Bei den Vorbereitungen zur Generalsanierung der Staatlichen Realschule in Bad Staffelstein ist bei Schadstoffuntersuchungen in einigen Wänden und Böden der Schule Asbest in gebundener Form festgestellt worden. Einige Räume mussten gesperrt werden.