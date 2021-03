Bad Rodach bekommt länderübergreifendes Corona-Testzentrum

Im Landkreis Coburg wird am Mittwoch ein landkreis- und länderübergreifendes Corona-Schnelltestzentrum vorgestellt. Das Testzentrum in Bad Rodach soll am kommenden Dienstag den Betrieb aufnehmen.

Corona-Tests für Bürger aus Oberfranken und Thüringen

Bürgerinnen und Bürger aus dem oberfränkischen Landkreis Coburg und dem thüringischen Landkreis Hildburghausen können dort auf das Coronavirus getestet werden, sagte Bad Rodachs Erster Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) dem Bayerischen Rundfunk. Auch ortsansässige Firmen könnten dort ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Schnelltest anbieten.

Länderübergreifende Tests in Bad Rodach und Heldburg

In Bad Rodach finden dreimal wöchentlich Tests statt, montags und mittwochs jeweils zwischen 7.00 und 9.00 Uhr und an Samstagen zwischen 8.00 und 10.00 Uhr. Im Testzentrum in Heldburg im Landkreis Hildburghausen können sich die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls landkreisübergreifend testen lassen. Dort finden die Tests montags, mittwochs und freitags zwischen 15.30 und 18.30 Uhr statt.

Laut den aktuellen Zahlen (31.03.21, 03.08 Uhr) des Robert-Koch-Instituts (RKI) verzeichnet der Landkreis Coburg eine 7-Tage-Inzidenz von 88. Im thüringischen Nachbarlandkreis Hildburghausen beträgt der Wert 150.