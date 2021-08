Bad Rodach: Bademantel-Aktion für Radfahrer der Deutschlandtour

Deutschlands größtes Radsportrennen, die Deutschland-Tour, kommt in diesem Jahr auch durch Bad Rodach im Landkreis Coburg. Auf der dritten Etappe zwischen Ilmenau in Thüringen und Erlangen werden am 28. August die 132 Radprofis am Mittag etwa zehn Kilometer durch das Stadtgebiet fahren.

Bad Rodach begrüßt Radfahrer in Bademänteln

Am Marktplatz in Bad Rodach wollen die Verantwortlichen der Stadt und der "Therme Natur" deshalb ab 12 Uhr für ein buntes Rahmenprogramm sorgen. Wenn die Deutschland-Tour schon durch Bad Rodach komme, wolle man zeigen, dass in der Stadt und der Therme Leben herrsche, sagte Michael Fischer, Stadtkämmerer und Werksleiter der Therme dem BR.

Außerdem sollen möglichst viele Menschen in Bademänteln, Badekappen oder Badehosen den Radprofis bei der Durchfahrt zujubeln und so ein stimmungsvolles Bild der Stadt Bad Rodach abgeben, sagte Betriebsleiterin Stine Michel.

Deutschland-Tour wartet mit prominentem Starterfeld auf

Das Rahmenprogramm solle natürlich coronakonform ablaufen. Die diesjährige Deutschland-Tour startet am 26. August in Stralsund und endet nach vier Etappen am 29. August in Nürnberg. Das Starterfeld ist hochkarätig besetzt. Neben den deutschen Profis wie John Degenkolb, Rick Zabel und Emanuel Buchmann werden auch internationale Topstars wie der viermalige Tour-de-France-Gewinner Chris Froome um Etappensiege und das Rote Trikot des Gesamtsiegers kämpfen.