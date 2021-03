Bad Reichenhall: Eltern-Demo gegen erneute Schulschließungen

Eltern aus dem Landkreis Berchtesgadener Land haben am Donnerstagabend auf dem Rathausplatz in Bad Reichenhall gegen die erneuten Schulschließungen protestiert. Nach nur rund einer Woche Präsenzunterricht im Berchtesgadener Land, mussten die Schulen und Kindergärten am Mittwoch wieder schließen.

Nach Polizeiangaben kamen rund 200 Eltern auf den Rathausplatz und läuteten mit Glocken. Auf der Versammlung trat unter anderem auch der Oberbürgermeister von Bad Reichenhall, Christoph Lung (CSU), als Redner auf. Auch am Freitagabend wollen Eltern vor dem Rathaus in Berchtesgaden erneut protestieren.

Eltern sind wütend über Umgang mit Pandemie

"So kann es nicht mehr weitergehen, für die Kinder ist das nicht mehr ertragbar", berichtete eine Mutter im Gespräch mit dem BR. Es habe seit dem ersten Lockdown genug Zeit gegeben, um andere Lösungen und Ausweichmöglichkeiten auf andere Räumlichkeiten zu finden.

Ein Vater von zwei Kindern kritisierte zudem, dass der Inzidenzwert als alleinige Maßzahl ungeeignet sei, umso mehr in einem Grenzlandkreis, in dem viel mehr getestet werde und dadurch mehr positive Fälle registriert würden.

Landrat Kern: Angepasste Lösungen für Grenzlandkreise

Anfang der Woche forderte auch der Landrat des Landkreises Berchtesgadener Land, Bernhard Kern (CSU), in einem Brief an den bayerischen Gesundheitsminister eine Lösung, um Schulschließungen zu verhindern. Es brauche angepasste Lösungen für Grenzlandkreise, wo viel getestet werde.

Seit Oktober 2020 versammeln sich Eltern an markanten Orten im Berchtesgadener Land, um gegen Schulschließungen zu demonstrieren.