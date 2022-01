Bad Neustadt: Verdacht auf Brandstiftung bei Bestatter

Nach einem Feuer in einem Bestattungsunternehmen in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) weisen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt auf eine mögliche Brandstiftung hin. Laut Polizeipräsidium Unterfranken besteht der Verdacht, dass der Brand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26.01.22) vorsätzlich in den Geschäftsräumen des Bestattungsunternehmens gelegt worden sein könnte.

Kriminalpolizei Schweinfurt sucht nach Zeugen

Zur Aufklärung der Tat wendet sich die Kripo jetzt mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Rederstraße in Bad Neustadt an der Saale gesehen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu der Entstehung des Brandes oder mögliche Verursacher geben? Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.

Keine Verletzten, aber beträchtlicher Sachschaden

Bei dem Brand ist glücklicherweise niemand verletzt worden, es entstand aber beträchtlicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich, so die Polizei. In der Nacht vom 25. auf den 26. Januar bemerkte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Rederstraße eine Rauchentwicklung in dem Wohn- und Geschäftshaus und informierte sofort Feuerwehr und Rettungsdienst.

Einer ersten Streife der Polizei Bad Neustadt gelang es noch, das bereits verrauchte Haus zu betreten und die anderen Hausbewohner zu evakuieren. Die Feuerwehren aus Bad Neustadt und Brendlorenzen waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten den Brand schließlich löschen.