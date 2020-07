Bad Neustadt: Siemens weiht vollautomatisches Palettenlager ein

An seinem Standort Bad Neustadt an der Saale im Landkreis Rhön-Grabfeld hat der Siemens-Konzern ein vollautomatisches Palettenlager und eine neue Warenannahmestation errichtet. Am Freitag war die offizielle Eröffnung. Eigenen Angaben zufolge hat das vollautomatische Palettenlager eine Kapazität von über 4.400 Stellplätzen. Das neue Lager sei ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung und Optimierung der gesamten Logistik am Standort Bad Neustadt und eine bedeutende Erweiterung der Digitalisierungslandschaft des Werkes. Das vollautomatische Paletten-Lager sowie die neue zentrale Warenannahmestation wurden innerhalb eines Jahres errichtet. Das automatische und komplett digitalisierte Paletten-Lager ist mit Siemens-Technik ausgerüstet.

Millioneninvestition in den Standort Bad Neustadt

Bei der offiziellen Einweihung sagte Klaus Helmrich, Mitglied im Siemens-Vorstand und CEO der Siemens Digital Industries: "Der Standort Bad Neustadt ist heute schon ein digitales Vorzeigewerk im Siemens-Werkeverbund. Mit der Digitalisierung und Optimierung der Logistik am Standort machen wir das Werk noch wettbewerbsfähiger und gestalten damit aktiv die Zukunft des Standorts." Siemens beschäftigt in Bad Neustadt rund 2.300 Mitarbeiter.