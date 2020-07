Bad Neustadt seit zehn Jahren Modellstadt für Elektromobilität

230 Kilometer fährt der Elektrobus. Jeden Tag, einmal quer durch Bad Neustadt, den steilen Klinikberg nach oben – ohne zwischengeladen werden zu müssen. Der Bus der Stadtwerke ist nur ein Beispiel von vielen, bei denen Bad Neustadt schon seit einiger Zeit auf Elektromobilität setzt. Vor zehn Jahren wurde der Ort in der Rhön zu Bayerns erster Modellstadt für Elektromobilität.

Bad Neustadt fördert Elektromobilität

Seitdem werden in Bad Neustadt immer wieder Projekte rund um das Thema Elektromobilität gefördert: zum Beispiel in den Bereichen Forschung, Bildung oder Industrie. So hat etwa die Fachhochschule Würzburg Schweinfurt in der Saalestadt ein Technologie-Transfer-Zentrum eingerichtet. Hier wird unter anderem daran geforscht, wie die Akkus von Elektroautos leistungsfähiger werden. In einem Projekt ging es darum, wie man regenerativen Strom lokal erzeugen und dann in Akkus von Elektroautos zwischenspeichern kann.

750 neue Arbeitsplätze durch E-Mobilität

Zugleich versuchen Stadt und Landkreis für E-Fahrzeuge zu werben: 879 Elektro- und Hybridfahrzeuge sind derzeit im Landkreis Rhön-Grabfeld zugelassen. In der Stadt Bad Neustadt ist zum Beispiel ein Pflegedienst mit zehn Elektroautos unterwegs. Bei den ortsansässigen Unternehmen sind in den vergangenen Jahren rund 750 neue Arbeitsplätze im Bereich Elektromobilität entstanden. Hier werden unter anderem Elektromotoren gebaut.

Das Jubiläum der Modellstadt für Elektromobilität wollen Landrat Thomas Habermann, und Bürgermeister Michael Werner im Rahmen einer Infoveranstaltung feiern. Mit dabei sind auch Hubert Büchs, Geschäftsführer des ortsansässigen Automobilzulieferers Jopp, und Ansgar Ackva, Leiter des Technologie-Transfer-Zentrums.