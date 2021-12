Bad Neustadt: Polizisten angegriffen, einem den Kiefer gebrochen

Am ersten Weihnachtsfeiertag sind bei einer größeren Auseinandersetzung im Außenbereich der Wirtschaftsschule von Bad Neustadt drei Polizisten verletzt worden. Einer der Beamten erlitt einen Kieferbruch. Eine Gruppe von 15 Personen hatte vor der Schule gefeiert, als die Polizisten dort eintrafen, die wegen Ruhestörung gerufen worden waren. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein 33-Jähriger Beamter von einem 22-Jährigen so gegen den Kiefer geschlagen wurde, dass dieser brach. Der 22-jährige Angreifer konnte fliehen und wurde bislang nicht gefasst. Die Polizei sucht nach ihm. Der 33-jährige Beamte kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beamte gehen Anruf wegen Ruhestörung nach

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mitteilt, ging bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt ein Anruf wegen Ruhestörung ein. Demzufolge sollen an der Wirtschaftsschule in die Franz-Marschall-Straße mehrere junge Männer ausgesprochen lautstark gefeiert haben. Gegen 23.45 Uhr machten sich zwei Streifen der Polizeiinspektion Bad Neustadt auf den Weg dorthin. Nach ihrem Eintreffen eskalierte laut Polizei die Situation und die vor Ort Feiernden wurden immer aggressiver wurden. Von einem der Feiernden, der laut Polizei besonders aggressiv und als Wortführer in Erscheinung trat, wollten die Beamten die Identität feststellen. Als der Mann dabei auf eine Beamtin drohend zuging, kam ihr ein Kollege zu Hilfe und hielt den 22-Jährigen mit unmittelbaren Zwang davon ab. Plötzlich umkreisten bis zu 15 Männer die Beamten, wirkten bedrohlich auf sie ein und beleidigten sie.

22-jährigem Angreifer gelingt die Flucht

Dem Polizeipräsidium Unterfranken zufolge schlug der 22-Jährige mit seiner Faust nach dem Polizeibeamten und traf ihn am Kiefer. Anschließend brachten die Beamten den Angreifer zu Boden, um ihn vorläufig festzunehmen. Wegen der erheblichen Gegenwehr aus der 15-köpfigen Gruppe heraus gelang dem 22-jährigen Angreifer die Flucht. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnte die Situation vor Ort beruhigt werden und die Identität von elf Feiernden festgestellt werden. Der 33-jährige Beamte kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Einsatz erlitten zwei weitere Polizisten leichte Verletzungen.

Ermittlungen auf zwei Helfer ausgeweitet

Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnten am Sonntag ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger ermittelt werden, die im Verdacht stehen, bei der Befreiung des Haupttäters geholfen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erließ der Ermittlungsrichter gegen den 22-jährigen Haupttäter einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs. Aktuell ist der junge Mann jedoch untergetaucht und wird von der Polizei gesucht.