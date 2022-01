Bad Neustadt: Kinder wollten mitten in der Nacht campen gehen

Die winterlichen Temperaturen konnten die vier Zwölf- bis 14-Jährigen in Unterfranken offenbar nicht schrecken. Mitten in der Nacht zum Samstag machten sie sich auf den Weg zu einer Gewässerniederung, um dort zu campen. Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen besorgt die Polizei, als sie die Truppe nachts um 2 Uhr auf einer Kreisstraße bei Bad Neustadt an der Saale sahen.

Kinder wollten Nachtlager an Gewässer aufschlagen

Die Polizei fand die vier schließlich mit Taschenlampen, Rucksäcken und Feuerholz ausgerüstet. Die Kinder erzählten, dass sie ein campartiges Nachtlager in einer Gewässerniederung aufschlagen wollten. Dies sei auch so mit den nur einige hundert Meter entfernt wohnenden Eltern abgesprochen. Die Polizei brachte die Kinder nach Hause, wo sich herausstellte, dass die Kinder eigentlich auf dem Grundstück am Haus und nicht in der freien Natur campen sollten.