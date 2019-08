Bad Neustadt: „Jackpot“ am Parkautomaten

Ein 39 Jahre alter Autofahrer hat eine 50-Cent-Münze in einen Parkautomaten am Schillerhain in Bad Neustadt eingeworfen. Der Parkautomat spuckte daraufhin 26,50 Euro Wechselgeld aus. Doch statt den Gewinn zu behalten brachte der Mann das Geld zur Polizei.

Stadt erfreut über ehrlichen Finder

Zuständig für die Parkautomaten ist die Stadt Bad Neustadt. Dort freut man sich, dass der Finder so ehrlich war und das Geld zur Polizei gebracht hat. Das Geld stamme wohl aus dem Zwischenspeicher, wo immer wieder Münzen oder oft auch Fremdwährungen hängenbleiben und nicht in den Tresor fallen. Laut Sprecher Michael Weiß komme dieser Fehler immer wieder bei Parkautomaten vor, nicht nur in Bad Neustadt. Allerdings sei es das erste Mal gewesen, dass das Geld wieder zurückgebracht wurde.