Bad Neustadt: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Am Freitag ist eine ältere Fußgängerin in Bad Neustadt von einem Auto erfasst worden. Die Seniorin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt am Samstag mitteilt, überquerte die ältere Dame gegen 10.20 Uhr die Berliner Straße. Sie war schlecht zu Fuß unterwegs.

Von Autofahrer übersehen

Kurz bevor sie auf der anderen Straßenseite ankam, wurde sie vom Fahrer eines heranfahrenden Autos übersehen. Die Fußgängerin wurde von dem Wagen erfasst. Bei dem Unfall zog sich die Seniorin schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.