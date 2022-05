Unbekannte verwüsten Bad Kötztinger Kurpark

Zum wiederholten Mal haben Vandalen den Kurpark in Bad Kötzting im Landkreis Cham verwüstet und damit erheblichen Sachschaden angerichtet. Die unbekannten Täter hatten bereits in der Nacht zum Samstag in dem Park gewütet, wie die Polizei in Bad Kötzting erst am Dienstag berichtete.

Mülleimer und Bewegungsmelder zerstört

Die Täter rissen demnach Pflastersteine aus den Gehwegen, warfen Sonnenstühle und Schachfiguren in den See des Kurparks, rissen einen Wegweiser samt Betonfundament aus der Erde und traten bei den Park-Mülleimern die Böden heraus. Zudem demolierten sie mehrere Bewegungsmelder am sogenannten Sinocur-Gebäude, das ist das kommunale Gesundheitszentrum am Kurpark, wie die Polizei mitteilte. Außerdem beschädigten die Täter eine Lehrstation am Planetenweg, das ist ein Lehrpfad zum Thema Sonnensystem.

Belohnung ausgesetzt

Die Polizei hat noch keine Spur von den Tätern. Man erhofft sich jetzt Hinweise aus der Bevölkerung. Die Stadt Bad Kötzting hat für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 250 Euro ausgesetzt.