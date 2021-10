Bad Königshofen: Berufsfachschule für Musik im neuen Gebäude

Die Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen (BfM) im Landkreis Rhön-Grabfeld hat am Freitag (01.10.21) ihr neues Hauptgebäude eröffnet. Die Baukosten betrugen 4,7 Millionen Euro. Dies teilte Elmar Koch, Schulleiter der BfM, mit. Die Kosten trugen der Landkreis Rhön-Grabfeld und der Bezirk Unterfranken. Auch der Freistaat gab eine finanzielle Förderung. "Das vorherige Schulgebäude war in einem veralteten Bauzustand", sagte Koch. "Eine Sanierung hätte sich nicht mehr gerechnet," so Koch weiter.

Rund 60 Schülerinnen und Schüler

In dem neuen Hauptgebäude sind neben einem Computerraum zahlreiche Unterrichtsräume. Letztere nutzt die BfM unter anderem für Musiktheorie, Gehörbildung, Kammermusik und Einzelunterricht. Rund 60 Schülerinnen und Schüler besuchen die Berufsfachschule. Sie kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Manche stammen sogar aus EU-Ländern. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Regel zwischen 17 und 21 Jahre. Manche machen an der BfM den zweiten Bildungsweg. Somit sind die Ältesten unter ihnen über 30 Jahre alt. Etwa 25 Lehrkräfte unterrichten an der BfM.

Breites Spektrum an Instrumenten

Im Bereich Blasinstrumente bildet die Schule beispielsweise Querflöte, Trompete, Posaune, Waldhorn, Tuba und Saxophon aus. Bei den Streichinstrumenten sind es Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Darüber hinaus unterrichtet die BfM Mandoline, Gitarre, Gesang, Klavier, Orgel, Schlagzeug und Percussion. Weitere Schwerpunkte sind Chor- und Ensembleleitung.

Vorstufe zum Musikstudium

Die Ausbildung dauert zwei Jahre im Vollzeitunterricht. Sie endet mit dem Abschluss des "staatlich geprüften Ensembleleiters". Die Berufsfachschule versteht sich als Brücke zwischen allgemeinbildenden Schulen und dem Musikberuf. Die Vorbereitung auf ein Musikstudium steht für die meisten Schüler hier im Fokus. Aber manche übernehmen auch berufsbegleitend eine verantwortliche Position in der Laienmusik. Laut Koch gibt es das Prinzip der staatlichen Berufsfachschule für Musik nur in Bayern.