Bad Königshofen bekommt ein medizinisches Versorgungszentrum

In der Chirurgie, der Orthopädie, der Unfallchirurgie und der inneren Medizin fehlt es an niedergelassenen Fachärzten in der Region um Bad Königshofen. Mit einem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) will der Landkreis Rhön-Grabfeld nun die Versorgungslücken schließen. Die Fachabteilungen ziehen aktuell in das neue Gebäude in Bad Königshofen ein. Am 11. Januar wird das MVZ dann eröffnet.

Einige Fachbereiche bleiben in Bad Neustadt

Weitere Fachbereiche des MVZ wie die Gynäkologie, die Onkologie und die Hämatologie bleiben in Bad Neustadt an den Standorten in der Hedwig-Fichtel-Straße sowie am Zentrum für ambulante Medizin. Die ehemalige Kreisklinik in Bad Neustadt, in der bisher das MVZ untergebracht war, dient nun als Impfzentrum. Das neue MVZ in Bad Königshofen soll für Patienten von montags bis freitags geöffnet sein.