vor etwa einer Stunde

Bad Königshofen: Altes Krankenhaus – Abriss oder Sanierung?

In Bad Königshofen geht es am Sonntag um die Zukunft des alten Kreiskrankenhauses. Die Bürger können entscheiden, ob der historische Bau abgerissen oder erhalten werden soll. An seiner Stelle soll ein Ableger des Finanzamts Nürnberg-Süd entstehen.