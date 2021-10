Bad Kissinger Schornsteinkehrer sammeln für den guten Zweck

Am "Tag des Schornsteinfegers" (15.10.2021) sammeln die Kaminkehrer aus der Region Bad Kissingen Spenden für krebs- und schwerkranke Kinder. Laut Kaminkehrermeister Felix Keßler aus Bad Kissingen sind er und seine Kollegen zwischen 11 und 16 Uhr am Alten Rathaus und zwischen 17 und 21 Uhr an der Spielbank in Bad Kissingen, um Spenden zu sammeln.

Bundesweite Foto-Challenge angelaufen

"Wir verteilen verschiedenste Glücksbringer und hoffen auf zahlreiche Spenden", schreibt Keßler auf BR-Anfrage. Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks hatte Kaminkehrer aus ganz Deutschland zu einer bundesweiten Foto-Challenge aufgerufen. Seit dem 15. September 2021 sollen sie sich in Berufsbekleidung an einem schönen Ort in ihrem Bezirk fotografieren oder filmen lassen. Die Bilder und Videos können die Schornsteinfeger auf der Internetseite www.triffdasglück.de und in sozialen Medien unter den Hashtags #triffdasglück und #tagdesschornsteinfegers2021 teilen.

Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder

Die Challenge ist mit einer Spendenaktion zugunsten des Glückstour e.V. verbunden. Das Geld kommt laut dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks insbesondere Kindern zugute, die von dem Williams-Beuren-Syndrom betroffen sind – eine seltene, genetisch bedingte Entwicklungsstörung. Mit dem Tag des Schornsteinfegers endet auch die Challenge.