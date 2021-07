Bad Kissinger Kurorchester mit Warnwesten auf der Bühne

Die Staatsbad Philharmonie Kissingen hat am Freitag für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Vergütung demonstriert. Beim Festakt im Bad Kissinger Regentenbau zur Ernennung der Kurstadt zum Unesco-Weltkulturerbe haben die Musikerinnen und Musiker am Ende des Konzerts Warnwesten der Gewerkschaft Deutschen Orchestervereinigung (DOV) getragen. So wollten sie laut einer Sprecherin der DOV beim Spielen der von Dirigent Burghard Toelke komponierten Welterbe-Hymne mit dem Titel "Kissinger Liebe" ein Zeichen setzen. Vor und nach dem Konzert haben die Orchestermitglieder Flyer an das Publikum verteilt.

Tarifvertrag und mehr Gehalt gefordert

Die Gewerkschaft DOV fordert für die Musikerinnen und Musiker einen Tarifvertrag und eine Reform der Vergütungsstruktur: Im Vergleich zu anderen Berufsorchestern wäre das Bad Kissinger weit schlechter gestellt, mit mehr Arbeitsstunden, weniger Gehalt und fehlenden branchenüblichen Zulagen. Stadt und Staatsbad GmbH haben als Arbeitgeber laut DOV bisher nicht mit der Gewerkschaft verhandelt. Auch auf die Demonstration beim Festakt gab es noch keine Reaktion.