Bad Kissinger Jugendmusikkorps auf der Steubenparade in New York

Seit den 50er-Jahren gibt es jährlich in New York City einen Festumzug zur deutsch-amerikanischen Freundschaft. Passend zum 55. Vereinsjubiläum des Bad Kissinger Jugendmusikkorps waren am Samstag 60 Jungen und Mädchen bei der Steubenparade in New York mit dabei. Für die Kinder und Jugendlichen war es das erste Mal in den USA. Wir haben sie bei ihrem musikalischen Abenteuer im Big Apple begleitet.

Fränkische Kultur im Big Apple

Vor mehreren tausend Zuschauern repräsentierten die Bad Kissinger schließlich ihre Heimat und die New Yorker staunten über die Vielfalt deutscher Kultur. "Sie sehen wie Spielzeug-Soldaten aus. Sie sehen super aus, Unglaublich!" sagte ein Zuschauer des Festumzugs.