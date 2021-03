Bad Kissingen will Modellstadt für Lockerungen werden

Shoppen, ins Kino gehen oder im Restaurant essen trotz Corona-Pandemie – vielleicht könnte das schon nach den Osterferien in Bad Kissingen möglich sein. Für ein Modellprojekt sollen laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder drei oder vier bayerische Regionen mit einem Inzidenzwert von über 100 ausgewählt werden, in denen Lockerungen mit Tests verknüpft werden. Bad Kissingen hat sich laut Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) dafür beworben, obwohl der Inzidenzwert in der Region aktuell noch knapp unter 100 liegt.

Öffnungen mit tagesaktuellen Schnelltests

Ähnlich wie derzeit in Tübingen soll es in den Modellregionen Lockerungen geben: Wer einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweist, darf damit beispielsweise in Geschäfte, ins Kino oder in Restaurants. Söder zufolge soll das Projekt nach den Osterferien starten, für vorerst maximal zwei Wochen.

Oberbürgermeister fordert Perspektive für Tourismushochburg Bad Kissingen

"Bad Kissingen ist eine Tourismushochburg. Unsere Gastronomie, der Handel und die Hotellerie sind vom Lockdown besonders hart betroffen. Sie brauchen eine Perspektive", begründet Oberbürgermeister Dirk Vogel seinen Antrag an die Bayerische Staatsregierung. Bad Kissingen habe viel Erfahrung bei der Steuerung von Menschenströmen. Während des "Rakoczy-Fests" werde etwa der Zugang zur Fußgängerzone kontrolliert. "Wir haben die technischen Voraussetzungen und sind geübt in Planung und Umsetzung derartiger Maßnahmen", so der Oberbürgermeister weiter.

Erste Vorschläge für Testkonzepte

Zudem verfüge man in Bad Kissingen über ein hervorstechendes Know-how im Bereich der Testung durch Labore wie Laboklin. Besucher der Innenstadt könnten beispielsweise vom Parkplatz Tattersall aus zu einem entsprechenden Testzentrum in den Rathausinnenhof geführt werden, so die ersten Überlegungen der Projektgruppe im Rathaus. Die bisherigen städtischen Initiativen wie "Sicher genießen" (Gastronomie), "Sicher einkaufen" (Handel) und "Sicher übernachten" (Hotellerie) wären eine ideale Voraussetzung, um im engen Schulterschluss mit der hiesigen Wirtschaft dieses Projekt zu stemmen.

Bad Kissingen hofft, durch das Modellprojekt auch Erkenntnisse für die überregional bekannten Veranstaltungen im Sommer, wie beispielsweise den Kissinger Sommer, gewinnen zu können.