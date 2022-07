Bad Kissingen: Verkauf von historischem Bahnhofsgebäude gestoppt

Seit Wochen hat Bad Kissingen gezittert: Verkauft die Deutsche Bahn das historische Bahnhofsgebäude oder nicht? Mit dem geplanten Verkauf hätte die Stadt nämlich ihren neuen Titel "UNESCO-Weltkulturerbe" verlieren können. Nun können die Verantwortlichen aufatmen. Die Deutsche Bahn hat den Verkauf vorerst gestoppt.

Erleichterung bei Bad Kissingens Oberbürgermeister Vogel

Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) zeigte sich erleichtert. "Ich konnte mit Berthold Huber, dem Vorstand für Infrastruktur der Deutschen Bahn, telefonieren. Die Bahn habe ein Interesse an einer gemeinsamen Entwicklung für die Zukunft, zusammen mit der Stadt. Das ist sehr gut", so die Einschätzung von Dirk Vogel. Damit seien die Voraussetzungen gelegt, dass "wir nun gemeinsam mit der Deutschen Bahn den Bahnhof in Bad Kissingen in die Zukunft führen können", so der Oberbürgermeister weiter.

Bahnhofsgebäude Bad Kissingen stand online zum Verkauf

Mitte Juni wurde bekannt, dass die Deutsche Bahn das Bahnhofsgebäude von Bad Kissingen aus dem Jahr 1874 verkaufen will. Bis zum 17. Juni konnten Interessenten Gebote abgeben. Ein Mindestgebot wurde nicht genannt. Auf der Seite der Auktionsobjekte für Liegenschaften der Deutschen Bahn wurde das "repräsentative denkmalgeschützte Empfangsgebäude" mit 2.582 Quadratmetern angeboten.

Einzigartiges Fürstenzimmer im Bahnhof

Darin befinde sich ein besonderes Fürstenzimmer, das "vermutlich einzige in Bayern noch bestehende dieser Art", hieß es auf der Angebotsseite. In diesem aufwändig gestalteten Zimmer mit Stuck und Kronleuchtern konnten die Adeligen, die zur Kur in Bad Kissingen waren, auf ihren Zug warten. Dort waren sie abgeschirmt von den übrigen Zug-Reisenden. Zu den Gästen zählte zum Beispiel auch Sissi – also Elisabeth von Österreich-Ungarn.

UNESCO-Titel von Bad Kissingen war in Gefahr

Die Stadt Bad Kissingen reagierte auf die Verkaufspläne mit einem Brandbrief an die Deutsche Bahn. Bad Kissingen habe sich unter anderem mit dem historischen Bahnhofsgebäude und dem Fürstenzimmer um den Titel "UNESCO-Weltkulturerbe" beworben. Der Bahnhof sei ein hochrangiges Denkmal und ein elementarer Bestandteil für die Vergabe des Titels, hieß es in dem Brandbrief. Es könne nicht sein, dass sich die Bahn und damit der Bund ohne große Ankündigung seiner Verantwortung für ein Weltkulturerbe entledige. Erst im Juli hatte Bad Kissingen den Titel verliehen bekommen, zusammen mit zehn anderen Kurstädten in ganz Europa.

Wirtschaftliche Funktion des Bahnhofs

Der Bahnhof von Bad Kissingen ist ein End-Bahnhof auf den Strecken Ebenhausen-Bad Kissingen und Gemünden-Bad Kissingen. Er hat auch eine wirtschaftliche Funktion für das Bayerische Staatsbad, die Kreisstadt und das Oberzentrum. Bad Kissingen habe rund eine Million Tagesgäste, 1,6 Millionen Übernachtungen und rund 4.000 Pendler im Jahr, so Oberbürgermeister Dirk Vogel. "Jegliche Entwicklung in die Zukunft muss die geschichtliche Bedeutung und die heutige Funktion des Bahnhofs abbilden und transformieren. Ansonsten riskieren wir einen Schaden, bis hin zur Aberkennung des jüngst erfolgten Eintrags in die Liste der Welterbe", so Vogel.

Bahn stoppt Verkauf aller Bahnhofsgebäude in Deutschland

Neben dem Bahnhof von Bad Kissingen bleiben nun auch viele weitere Gebäude bundesweit im Besitz der Deutschen Bahn. Sie hat einen Kurswechsel beschlossen und angekündigt, dass sie keine Empfangsgebäude von Bahnhöfen mehr verkaufen will. "Damit werden alle rund 700 Empfangsgebäude der Bahn in ihrem Eigentum bleiben. Ausgenommen vom Verkaufsstopp sind einige wenige Immobilien – insbesondere die, bei denen die Bahn bereits mit den Kommunen vertragliche Bindungen eingegangen ist", heißt es in einer Mitteilung. Bisher hat die Bahn viele Gebäude verkauft, weil sie schwer zu erhalten sind.

Bahnhöfe als Visitenkarte der Kommunen

"Bahnhöfe sind das Eingangstor der Reisenden zum Zug, ihre Gebäude und Vorplätze quasi die Visitenkarte eines Ortes. Sie müssen freundlich und einladend sein. Wir wollen die Flächen gemeinsam mit den Städten und Gemeinden weiterentwickeln", so Infrastrukturvorstand Berthold Huber.