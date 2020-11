Urteil gegen ehemaligen Fußballtrainer wegen Kindesmissbrauchs

Einem ehemaligen Fußballtrainer aus dem Landkreis Bad Kissingen droht eine mehrjährige Haftstrafe wegen Kindesmissbrauchs. Über sieben Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft. Vor dem Landgericht Schweinfurt soll heute das Urteil fallen. Die Ermittler werfen dem Erzieher und Kinderpfleger vor, Nacktaufnahmen von neun Mitgliedern eines Bad Kissinger Fußballvereins beschafft zu haben. Seine Opfer waren zwischen elf und 14 Jahre alt. Zudem habe sich der Trainer an drei Minderjährigen vergangen, so die Anklage. Zum Prozessauftakt gestand der Beschuldigte die Taten.

Mehr als sieben Jahre Gefängnis gefordert

Die Taten sollen sich im Zeitraum von Oktober 2017 bis Februar 2020 ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf eine Jugendstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten. Die Verteidigung forderte sechs Jahre und sechs Monate Jugendstrafe.

Das Urteil gegen den Jugendtrainer wird in der Schweinfurter Stadthalle gesprochen. Dort fand der gesamte Prozess statt, damit alle pandemiebedingten Mindestabstände eingehalten werden konnten. Die Eltern der neun Kinder nehmen als Nebenkläger teil. Nur durch den Umzug in die Stadthalle war es möglich, dass sie alle den Prozess besuchen konnten. Weil der Angeklagte am ersten Prozesstag alle ihm zur Last gelegten Taten vollständig einräumte, musste keines der Kinder vor Gericht aussagen.

Jugendtrainer forderte Nacktaufnahmen

Die Plädoyers waren nicht öffentlich. Die Staatsanwaltschaft legte dem U-15-Jugentrainer zur Last, von seinen Schützlingen Nacktfotos gefordert zu haben. Um an die Dateien zu kommen, hatte er sich laut Anklage verschiedene, teils ausgeklügelte Maschen zurecht gelegt.

Unter anderem schildert die Staatsanwaltschaft Fälle, in denen der Angeklagte vorgegeben habe, Mitglied einer Sondereinheit zu sein. Diese würde Kinder aus den Fängen eines angeblichen Kinderpornorings befreien. Den Kindern aus dem Fußballverein soll der Beschuldigte erklärt haben, dass es dem kriminellen Ring gelungen sei, ihre Handys zu hacken. Laut den Ermittlern hätte der Angeklagte vorgegeben, ein Programm entwickelt zu haben, bei dem über einen angeblichen "Filter" Nacktaufnahmen der Kinder aufgespürt und gelöscht werden könnten. Um diesen "Filter" jedoch erfolgreich betreiben zu können, gab der Beschuldigte laut Anklage vor, zunächst selbst Nacktbilder der Kinder zu benötigen.

Anklage wegen Vergewaltigung und schweren Missbrauch

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagte auch vor, Kinder missbraucht und misshandelt zu haben. Die Misshandlungen sollen für die Kinder vielfach mit körperlichen Schmerzen verbunden gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wertet die schlimmsten Fälle als Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern.