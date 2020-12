Bad Kissingen trauert um Nobelpreisträger Jack Steinberger

Er war nicht nur ein hochdekorierter Wissenschaftler und Ehrenbürger Bad Kissingens - in seiner Heimatstadt dürften sie ihn vor allem auch als bodenständigen, bescheidenen Mann und als echten Freund vermissen: Jack Steinberger. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Physik-Nobelpreisträger im Alter von 99 Jahren im schweizerischen Genf gestorben. Dort hatte er seit vielen Jahren gelebt und gearbeitet.

Als Kind in die USA geflohen

Hans Jakob Steinberger wurde 1921 als Sohn einer jüdischen Familie in Bad Kissingen geboren und hatte als Jugendlicher das Glück, dem Nazi-Terror zu entgehen. Seine Eltern schickten ihn und seinen älteren Bruder 1934 über eine jüdische Organisation in die USA. Noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs konnten die Eltern und der jüngste Sohn der Familie ebenfalls auswandern. Der begabte fränkische Junge, der sich fortan Jack nannte, studierte schließlich Chemie und Physik und machte in den USA eine steile wissenschaftliche Karriere.

Nobelpreis für Physik

Nach Kriegsende hielt sich Jack Steinberger wieder häufiger in Europa auf. Ab 1968 forschte er am CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire) in Genf, der Europäischen Organisation für Kernforschung. 1988 erhielt er zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftlern den Physik-Nobelpreis. Seine Heimatstadt Bad Kissingen, die seit den 1980er Jahren wieder guten Kontakt zu Jack Steinberger hatte, benannte 2001 das örtliche Gymnasium nach ihm.

Ehrenbürger und Namenspatron

2006 erhielt der damals 85-jährige Jack Steinberger in Bad Kissingen die Ehrenbürgerwürde. Bis ins hohe Alter kehrte er regelmäßig an die Fränkische Saale zurück und hielt bei seinen Besuchen am Jack-Steinberger-Gymnasium auch immer wieder hoch geschätzte Physikvorträge für die Schüler der Oberstufe. Auf Titel und Auszeichnungen legte der bescheidene Mann keinen Wert. Angesprochen auf die Bad Kissinger Ehrenbürgerwürde oder die nach ihm benannte Schule, betonte er, dass er doch gar nichts für seine Stadt oder die Schule getan hätte.

Klar machte er allerdings, dass er seine Heimatstadt immer wieder gerne besuche. Am Rande einer Veranstaltung im 2013 sagte er dem Bayerischen Rundfunk: "Ich fühle mich willkommen in Bad Kissingen. Das ist meine Heimatstadt, und ich wurde hier erzogen. Ich fühle mich jetzt wieder als Deutscher."